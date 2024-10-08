Премьер-министр Армении Никол Пашинян, прибывший в Москву для участия в саммите глав стран - участниц СНГ, прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки. Соответствующее видео он выложил в Telegram-канале.

"Вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка, и мы сегодня катались по ней на велосипеде", - сказал глава армянского кабмина.

Пашинян примет участие в саммите глав государств - участников СНГ. Лидеры стран Содружества подведут итоги председательству РФ и наметят планы на 2025 год, проведут переговоры в узком и широком составах, подпишут ряд документов.