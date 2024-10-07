Стало известно, почему принц Гарри посещает мероприятия без Меган Маркл

Принц Гарри в последние месяцы все чаще появляется на публике без Меган Маркл. Британец желает, чтобы его воспринимали всерьез, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

Источники пояснили, что ранее его часто видели на официальных мероприятиях вместе с Меган, но в последнее время он путешествует без супруги. В частности, в конце сентября Гарри заметили на церемонии вручения премии WellChild Awards в Лондоне.

Затем он в одиночку посетил благотворительные мероприятия в африканском Сентебале, где активно общался с принцессой Летозской.

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Кроме того, во время турне по Африке принц провел переговоры с мировыми бизнесменами и филантропами. Стороны обсудили вопросы повышения благосостояния южноафриканских общин. Меган отсутствовала на встрече.

Вместе с тем, отметили источники, появление Гарри на крупных мероприятиях без супруги может быть обусловлено не разладом между супругами, а его стремлением к одиночеству.