Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил 7 октября президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Позвольте мне поздравить вас с днем рождения здесь в Пхеньяне вместе с моими друзьями и поднять бокал за ваше крепкое здоровье и еще большие успехи в работе. Пхеньян всегда будет вместе с Москвой", - сказано в телеграмме.

По словам Ким Чен Ына, его дружба с Владимиром Путиным будет вносить вклад в укрепление отношений РФ и КНДР. "Еще раз заверяю в нашей всесторонней и бескорыстной поддержке и солидарности со справедливым делом российской армии и народа", - говорится в поздравлении.