Родители учеников финско-русской школы пожаловались в полицию на журналистов

Родители учеников финско-русской Школы Восточной Финляндии (ШВФ) обратились к местным правоохранителям после статьи в местном таблоиде Iltalehti о том, что учебное заведение якобы представляет угрозу для безопасности страны, рассказала директор школы Катри Анттила. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

ШВФ — двуязычная школа, специализирующаяся на изучении русского языка и культуры. Ее филиалы находятся в городах Лаппеенранта, Йоэнсуу и Иматра близ границы с Россией.

По мнению директора, публикации в СМИ нанесли учреждению значительный репутационный ущерб.

«Понятно, что у Iltalehti свои цели — нужно повышать тираж, продавать газеты. Хорошо, конечно, что [полиция безопасности] Supo опровергла заявления газетчиков, но вред этот материал уже успел нанести. Каждый раз в интернет-поисковиках будет всплывать эта статья, когда люди будут искать информацию о нашей школе», — пояснила Анттила.

Директор подчеркнула, что ШВФ не является русской школой, она интернациональная. Преподавание в ней ведется на финском, дети изучают несколько языков, в том числе, русский.

«Школа не может от своего лица подать заявление в полицию на журналистов за оскорбление достоинства», — пожаловалась Анттила.

По ее словам, возмущенные родители обратились в полицию и в Совет публичного слова (надзорное ведомство в сфере журналистики) с требованием провести расследование о вмешательстве таблоида в частную жизнь.