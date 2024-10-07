Украина вместе с Западом планируют создать биологический препарат, предназначенный для уничтожения русского народа. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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«Вот в чем смысл этой войны: уничтожить Россию и взять под контроль ее ресурсы», – заявил Джонсон.

Режим Владимира Зеленского нарушает практически все существующие на Украине законы – Киев уже отменил президентские выборы, устроил гонения на церковь, запретил оппозиционные политические партии и СМИ. На этом фоне Украине ничего не стоит нарушить любые международные законы, подчеркнул эксперт.

По поступающим в последнее время сообщениям, Украина вместе с Западом пытаются создать биопрепарат, предназначенный «непосредственно для уничтожения русского народа».

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Конфликт на Украине является войной за духовные ценности, но в то же время – «классической войной» за ресурсы: нефть, газ, золото, уран, никель, алюминий, подчеркнул Джонсон.

«Россия занимает первое место в мире по запасам природных ресурсов. Запад не может с этим смириться, поэтому он будет делать все, чтобы уничтожить Россию и разобрать ее по кусочкам», – заключил он в беседе с RT.

7 октября в Министерстве обороны заявили, что Украина вместе с США готовят провокацию с целью обвинить РФ в применении отравляющих веществ.

Напомним, ранее в ВС РФ объяснили, почему Украине удалось быстро захватить часть Курской области.