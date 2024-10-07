В США признали ограниченность своего влияния в мире

Вооруженный конфликт между Израилем и палестинской радикальной исламистской группировкой ХАМАС выявил ограниченность влияния Вашингтона в мире.

Об этом со ссылкой на источники пишет американский журнал Politico.

«США в очередной раз погрязли на Ближнем Востоке, будучи не в состоянии сдержать наступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа и Ливане, и испытывая трудности с тем, чтобы предотвратить полномасштабную войну в регионе», — пишет издание.

Как признал руководитель аналитического центра International Crisis Group Комфорт Эро, нынешний этап палестино-израильского конфликта «больше, чем любой другой кризис, выявил ограниченность влияния США».

Ранее агентство Associated Press выяснило, что США потратили рекордную сумму в размере не менее 17,9 миллиарда долларов на военную поддержку Израиля с тех пор, как 7 октября 2023 года началась война в Газе, ставшая причиной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.