Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером высказался о смене российского посла в США.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов завершил свою работу в Вашингтоне и вернулся в Москву. Он возглавлял дипломатическое представительство семь лет. По мнению опрошенных изданием «Ведомости» экспертов, назначение нового российского посла в США может затянуться. Кроме того, Москва может указать на снижение значимости отношений с США, назначив нового посла не с должности главы российского МИД, как это принято со времен СССР, а с должности всего лишь руководителя департамента внешнеполитического ведомства.

Мы не будем назначать своего посла под нового американского президента. Это решение зависит не от американской конъюнктуры, а от наших национальных интересов. Соответствующее решение будет приниматься на самом высоком уровне, исходя из специфики данной страны. Все-таки США – это ключевое направление. Но сможет ли новый посол как-то улучшить ситуацию в российско-американских отношениях, это большой вопрос. Специфика данных отношений такова, что в них многое зависит не от фигуры дипломата, а от той атмосферы, в которой он работает. Очевидно, что США воспринимают Россию как своего главного противника, и этот курс вряд ли изменится… Так что возможности и функции нового посла РФ в США будут ограничены русофобскими настроениями в американском истеблишменте. Между РФ и США идет экономическая, идеологическая, санкционная, военно-политическая конфронтация. И я сомневаюсь, что один человек сможет все это «разрулить». Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Ранее об итогах миссии бывшего посла в США Анатолия Антонова высказались в Кремле.