Орбан рассказал о последствиях политики Брюсселя

Если нынешняя политика Брюсселя продолжится, то это может привести к разрушению Евросоюза и будущего всей Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает «РИА Новости».

По его мнению, брюссельские бюрократы разрушают европейскую экономику и в созданном для процветания ЕС становится все труднее «содержать свои семьи, а компаниям оставаться на плаву».

«Левые в Европе все испортили, а бюрократы в Брюсселе служат не интересам простых европейцев, а своим собственным интересам. Если так будет продолжаться, будет разрушен ЕС, будет разрушено будущее Европы», — уверен Орбан.

Он отметил, что Европа «стала хуже, чем десять лет назад» из-за роста преступности вследствие наплыва нелегальных мигрантов. На этом фоне, по словам Орбана, перспективы жизни в ЕС через 10-20 лет вызывают опасения.