В США в три раза выросло число антисемитских инцидентов

В США после начала конфликта в секторе Газа число антисемитских инцидентов выросло в три раза. Такие данные приводит в своем докладе американская еврейская неправительственная организация Антидиффамационная лига (ADL).

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Отмечается, что с 7 октября 2023 года по 24 сентября 2024 года в США произошло более десяти тысяч случаев антисемитской направленности. Восемь тысяч из них были связаны с оскорблениями или угрозами в устном или письменном виде в адрес американских евреев, около двух тысяч — с вандализмом. Также было зарегестрировано 150 случаев прямой физической агрессии.

В докладе также указано, что число антисемитских инцидентов, произошедших в США с момента нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, стало самым большим за все время сбора ADL таких данных — с 1979 года.

Ранее об увеличении числа случаев проявления антисемитизма сообщили в МВД Германии. В ведомстве рассказали, что с октября прошлого года, когда Израиль подвергся нападению со стороны ХАМАС, был зафиксирован двукратный рост преступлений на почве антисемитизма. Отмечается, что до атаки на еврейское государство их число составляло около 1,6 тысячи, а после оно превысило 3,2 тысячи.