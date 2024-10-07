Премьер Словакии предложил ударить ракетой по Брюсселю

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил нанести ракетный удар по Брюсселю. Так он прокомментировал требования европейских политиков разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России. Видео с заявлением политика опубликовано на канале SMER в YouTube.

"Некоторые депутаты Европейского парламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней и большой дальности. Вообразим, что одна такая ракета могла бы ударить по нескольким фонтанам в Брюсселе? Чтобы они поняли, о чем вообще идет речь", - эмоционально выступил Фицо.

Ранее Фицо заявил, что Словакия не даст согласия на вступление Украины в НАТО. Глава государства в интервью изданию STVR подчеркнул, что этот шаг - основа для эскалации и начала третьей мировой войны. Политик "распорядится, чтобы парламент, который находится под его контролем как председателя правящей партии, никогда не дал согласия на присоединение Украины к НАТО" и добавил, что этого не случится, "пока он глава словацкого правительства".

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При этом Фицо отметил, что не против того, чтобы Украина вступила в Евросоюз. Однако Киев может столкнуться с сопротивлением других стран. "Заявлений на бумаге мы можем подписать сколько хотите, но потом придет время конкретных шагов, которые покажут, кто это воспринимает всерьез, а кто нет", - подчеркнул премьер Словакии.