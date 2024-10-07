Эрдоган предрек Нетаньяху судьбу Гитлера

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен также, как в свое время был остановлен лидер нацисткой Германии Адольф Гитлер. Такое заявление в годовщину начала конфликта в секторе Газа сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «РИА Новости».

Он считает, что рано или поздно, но Израиль «заплатит цену за этот геноцид, который совершал в течение года и продолжает совершать до сих пор».

«Мы будем продолжать выступать против израильского правительства любой ценой и призывать мир к этой благородной позиции. Как Гитлер был остановлен общим союзом человечества, так и Нетаньяху и его убийства будут остановлены таким же образом», — добавил Эрдоган.

Напомним, что сегодня, 7 октября, исполняется ровно год с момента начала вооруженного конфликта в секторе Газа. До сих пор все попытки посредников добиться соглашения между Израилем и палестинским движением не увенчались успехом.