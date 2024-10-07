Нетаньяху назвал условия завершения войны в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе специального траурного заседания кабмина, посвященного годовщине начала войны с ХАМАС, сделал ряд заявлений. Фрагмент видео опубликован в официальном Telegram-канале главы правительства.

Нетаньяху напомнил, что еще тогда, год назад, заявил: страна находится в состоянии войны. Не операция, не раунд, а именно война, подчеркнул он.

«Резня 7 октября была самым страшным нападением на еврейский народ со времен Холокоста», — отметил премьер.

Завершение этой войны, пояснил Нетаньяху, возможно только после выполнения ряда ключевых условий, таких как свержение правления палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, предотвращение любой будущей угрозы Израилю из анклава.

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Кроме того, резюмировал глава правительства, Израиль будет добиваться возвращения домой всех заложников, как павших, так и живых, будет стремиться обеспечить безопасное возвращение жителей на юге и севере в свои дома.