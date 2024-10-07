Полицейские провели обыск в ячейке секты «Ашрам Шамбала»* в Черногории

Полиция Черногории провела обыски в помещениях, связанных с тоталитарной сектой «Ашрам Шамбала»*, в рамках расследования дела об эксплуатации женщин. Об этом сообщает Adria TV.

По данным Adria TV, члены секты были активны в городах Жабляк, Бар и Ульцинь. Источники СМИ рассказали, что нелегальный бизнес был организован под видом курсов йоги и семинаров по «раскрепощению».

По неофициальной информации, в ходе обыска одного из помещений в Жабляке были обнаружены и конфискованы сотни телефонных карт, десятки кредиток, ноутбуки и мобильные телефоны, а также 70 тысяч евро. Несколько россиянок, находившихся в арендованных помещениях, были допрошены полицией

Основатель «Ашрам Шамбалы»* Константин Руднев вышел на свободу в 2021 году после 11 лет заключения в России. Он был признан виновным в создании религиозного объединения, посягающего на личность и права граждан, в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и приготовлении к сбыту наркотиков.

По данным местных СМИ, в последние годы он жил в Черногории. В апреле 2024 года полиция Бара начала расследование в его отношении из-за «спорных съемок» в нескольких местах, которые связали с деятельностью «Ашрам Шамбалы»*. С тех пор его местоположение было неизвестно.

* организация, запрещенная на территории России.