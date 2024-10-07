Нетаньяху предложил именовать операцию в Газе "Войной возрождения"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил впредь официально именовать военную операцию "Железные мечи" в секторе Газа "Войной возрождения". Эту инициативу он выдвинул на специальном заседании правительства, посвященном первой годовщине атаки на страну вооруженных радикалов из палестинского движения ХАМАС, совершенной 7 октября 2023 года.

Премьер подчеркнул, что эта война будет вестись до тех пор, пока не будут выполнены все ее заявленные цели, говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы правительства по итогам этого заседания.

"Ровно год назад в этот день, в 06:29 утра, террористы ХАМАС совершили внезапное нападение на Государство Израиль и его граждан. Вскоре после этой резни я сказал в Тель-Авиве: "Мы находимся в состоянии войны". <...> С того черного дня мы сражаемся. Это война за наше существование - "Война возрождения". Именно так я прошу официально называть эту войну", - сказал он.

По словам Нетаньяху, с тех пор Израиль действует на семи фронтах. "Наше контрнаступление на наших врагов в оси зла Ирана является необходимым условием для обеспечения нашего будущего и нашей безопасности. Мы закончим эту войну, когда выполним все поставленные цели: свержение власти ХАМАС [в Газе], возвращение домой всех наших заложников, павших и живых, предотвращение любой будущей угрозы Израилю из Газы и безопасное возвращение наших жителей на юге и севере в свои дома", - подчеркнул премьер.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.