Этнические поляки, живущие на Украине, не должны умирать, отстаивая территории для Киева.

Такое мнение выразил депутат Европарламента и лидер партии нацменьшинств "Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей" Вальдемар Томашевский в интервью национальному гостелерадио LRT.

"В чем вина поляков, которых на Украине около 200 тыс., что их сыновья должны умирать за территорию, на которой украинцы даже не живут, а 90% жителей этих территорий - русские, которые хотят быть частью другого государства?" - сказал Томашевский. Евродепутат также выразил сомнение в целесообразности выделения военной помощи Киеву. "Что касается военной помощи, то я думаю, что маслом пожар не потушишь", - отметил он.

Этнические поляки исторически населяют западные области Украины. Их число снизилось на 34% между последней советской переписью населения УССР 1989 года и единственной в истории независимой Украины переписью 2001 года. Очередная перепись ожидалась в 2016 году, однако затем правительство постсоветской республики перенесло ее на 2020 год, но и тогда она не состоялась и была перенесена на 2023-й, после чего была отменена до истечения срока действия военного положения в стране.