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Евродепутат заявил, что живущие на Украине поляки не должны умирать за Киев

Этнические поляки, живущие на Украине, не должны умирать, отстаивая территории для Киева.

Евродепутат заявил, что живущие на Украине поляки не должны умирать за Киев
© globallookpress.com

Такое мнение выразил депутат Европарламента и лидер партии нацменьшинств "Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей" Вальдемар Томашевский в интервью национальному гостелерадио LRT.

"В чем вина поляков, которых на Украине около 200 тыс., что их сыновья должны умирать за территорию, на которой украинцы даже не живут, а 90% жителей этих территорий - русские, которые хотят быть частью другого государства?" - сказал Томашевский. Евродепутат также выразил сомнение в целесообразности выделения военной помощи Киеву. "Что касается военной помощи, то я думаю, что маслом пожар не потушишь", - отметил он.

Этнические поляки исторически населяют западные области Украины. Их число снизилось на 34% между последней советской переписью населения УССР 1989 года и единственной в истории независимой Украины переписью 2001 года. Очередная перепись ожидалась в 2016 году, однако затем правительство постсоветской республики перенесло ее на 2020 год, но и тогда она не состоялась и была перенесена на 2023-й, после чего была отменена до истечения срока действия военного положения в стране.

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