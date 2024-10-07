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Бербок высказалась о разрешении ВСУ бить вглубь России немецким оружием

© EPA/ТАСС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключила разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России оружием, поставленным ФРГ. Об этом сообщает издание Tagesschau.

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Захарова прокомментировала возвращение посла из США в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возвращение российского посла в США Анатолия Антонова, заявив, что скоро будет подписан соответствующий указ президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский посол в США Анатолий Антонов завершил свою командировку в начале октября. Он возглавлял российское посольство в Штатах с августа 2017 года.

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Лавров рассказал американцам, когда закончится спецоперация

Спецоперация России на Украине будет продолжаться до устранения всех угроз со стороны Киева. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Россия продолжит спецоперацию до устранения угроз, исходящих от Украины», — заявил Лавров в интервью изданию Newsweek.

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ВСУ ударили по российской школе

© Соцсети

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по школе в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как выяснил канал, в результате налета БПЛА никто не пострадал. Школьникова спасло дистанционное обучение, пишут авторы канала.

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Песков оценил «немецкий сценарий» урегулирования ситуации на Украине

В опубликованных сообщениях СМИ о «немецком сценарии» урегулирования ситуации на Украине нет какой-либо реалистичной основы, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Много сейчас идет публикаций на этот счет <...>. Пока ни под одним из обсуждений нет основы», — сказал он.

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ЕС утвердит новый режим санкций против РФ

Совет Евросоюза на министерском уровне во вторник собирается окончательно утвердить и опубликовать новый режим санкций против России за «дестабилизирующие действия за рубежом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.

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Экс-замминистра обороны Иванову предъявили новое обвинение

Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение в растрате в особо крупном размере, сообщили правоохранители.

«Новое дело Тимура Иванова связано с хищением у банка „Интеркоммерц“ свыше 3,2 млрд рублей», — сообщили в силовых структурах.

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Стал известен предварительный ущерб от деятельности четы Чекалиных

Источник Telegram-канала 112 сообщил, что ущерб по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина может превышать 500 миллионов рублей. По данным собеседника канала, экс-супругам вменяют перевод половины из этой суммы в Дубай с «использованием счетов» покупателей марафонов в одном из российских банков.

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Виктор Бут отреагировал на статью WSJ о его торговле оружием

Виктор Бут прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о том, что он якобы участвовал в переговорах с йеменскими хуситами о продаже оружия. Как сообщает РБК, он назвал этот материал вбросом.

Ранее WSJ со ссылкой на источники писала, что Бут якобы встретился в Москве с представителями йеменского движения, которые хотели договориться о поставке автоматов на 10 млн долларов. В публикации утверждается, что сделка была заключена и предполагает доставку в Йемен стрелкового оружия.

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Мигранты массово уезжают из России

Трудовые мигранты массово покидают Россию. Эксперты заявляют, что около половины иностранных рабочих уезжают домой без надежды на возвращение в РФ.

«Главы стран СНГ поднимут вопрос о правах своих граждан в РФ на саммите Содружества. Отток трудовых мигрантов из России достиг «пандемийного» уровня, сравнимого с 2020–2022 годами, когда из страны добровольно выехало более 2 млн иностранных рабочих», – пишет «Независимая газета».

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