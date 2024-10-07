Додик поздравил Путина с днем рождения

Президент Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик поздравил главу российского государства Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил его за защиту традиционных ценностей во всем мире.

"Сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Путина, дорогого друга Республики Сербской и сербского народа с днем рождения. В РС к вам относятся с искренней теплотой и величайшим уважением. Русский и сербский народы связывает сила наших духовных и культурных связей, которыми мы дорожим, и общие ценности, которые мы продвигаем. Я глубоко признателен за ваше постоянное дружеское отношение к Республике Сербской. Особое значение имеет то, что на пути к сохранению России и обеспечению мира и лучшего будущего для всей планеты вы сохраняете приверженность сохранению и защите традиционных ценностей", - написал Додик на своей странице в X.

Глава РС также пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, счастья и долгосрочных успехов во главе государства.

Ранее Додик объявил о намерении побороться за пост главы Республики Сербской на всеобщих выборах в стране в 2026 году. Он находится под санкциями Великобритании и США. 6 июня 2023 года в соответствии с указом президента РФ Додик был награжден орденом Александра Невского.

Президент России Владимир Путин отмечает 7 октября день рождения, ему исполняется 72 года.