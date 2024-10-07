Политолог-американист Владимир Можегов в разговоре с Рамблером высказался о степени влияния премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху на выборы президента США, подчеркнув, что израильский политик отдает предпочтение кандидату на пост главы государства от Республиканской партии Дональду Трампу.

Ранее члены Демократической партии США выразили подозрения, что Биньямин Нетаньяху может вмешиваться в американские выборы, потенциально влияя на голоса американских евреев и избирателей арабского происхождения. Вместе с тем вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис ранее не стала однозначно отвечать на вопрос о том, считает ли она близким союзником премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Эпатаж Нетаньяху совершенно не выгоден Демпарии в рамках предвыборной кампании кандидатов на пост главы государства. У демократов очень силен пропалестинский и антиизраильский «левый фланг» – за них голосует большое число представителей исламского населения США. И на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке они могут потерять данную поддержку. При этом Нетаньяху явно «закусил удела». Он откровенно шантажирует демократов и ставит на Трампа. Нетаньяху прекрасно понимает, что в США действует серьезное еврейское лобби, поэтому демократы во многом «у него в руках». Так что демократы оказались в тяжелой ситуации. С одной стороны, им нужно утихомирить израильского премьера и не оттолкнуть своих сторонников из «левого фланга», а, с другой стороны, им нельзя отпугивать и раздражать представителей еврейского лобби. Приходится вилять. В связи с этим Нетаньяху способен стать для Трампа «черным лебедем», который приведет его ко власти. Владимир Можегов Политолог-американист

До выборов американского президента значимых изменений в отношениях США и Израиля не произойдет, считает специалист.

«Нетаньяху сейчас идет на верную эскалацию [на Ближнем Востоке], но он все-таки не полный идиот, он должен понимать, что Израиль достаточно уязвим. Это продемонстрировали удары Ирана по его территории. Израиль – это небольшая страна площадью порядка 22 тыс. кв. км, а Иран размером с две Украины, так что понятно, кому кого здесь проще разбомбить. Сомнительно, что американцы пойдут на прямую конфронтацию с Ираном. Им не нужна полноценная война в регионе, переходящая в третью мировую. Поэтому, полагаю, до конца выборов в США ситуация не изменится. Поддержка состояния неопределенности выгодна Нетаньяху, поскольку это «выбивает стул» из-под демократов, а он явно ставит на Трампа», - отметил эксперт.

Можегов вместе с тем оценил недавнее заявление Трампа о том, что Израилю стоит атаковать ядерные объекты Ирана.

«Понятно, что Израиль не будет бомбить эти объекты, это стало бы полнейшим идиотизмом. Никто там не будет ничего бомбить, даже если Трамп придет ко власти. Но в рамках предвыборной борьбы подобные заявления работают прекрасно. Так что, надеюсь, что ничего серьезного там не произойдет, что никакой третьей мировой мы не увидим», - заключил эксперт.

Ранее Нетаньяху назвал позором предложение президента Франции Эмманюэля Макрона об эмбарго на оружие Израилю.