Экс-премьер Польши: Украине нужно отказаться от национализма для членства в ЕС

Киеву для вступления в Евросоюз придется прекратить прославлять украинских националистов. Такое мнение выразил в эфире радиостанции Radio Zet бывший премьер-министр Польши (2001-2004) Лешек Миллер. ТАСС

«Проблема с нашими соседями заключается не только в нерешенном вопросе Волыни, но и в том, что они делают сейчас. А сейчас по их воле убийцы становятся героями... Это проблема, которая будет категорическим образом препятствовать вступлению Украины в Евросоюз», — сказал он. RT на русском

Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что для вступления в Европейский союз Украине придется провести эксгумацию жертв Волынской резни. Деловая газета «Взгляд»