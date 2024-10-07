Обзор иноСМИ: «Сможет ли Россия победить F-22 Raptor» и странные речи Трампа

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«Смогут ли Россия или Китай победить F-22 Raptor?»

Портал The National Interest задался вопросом «по третьей мировой войне» - смогут ли Россия или Китай победить американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor в бою.

Задуманный в последние годы холодной войны, малозаметный высоколетящий сверхзвуковой Raptor был разработан для поражения самого грозного оружия, которое СССР мог бы применить против США. С тех пор Россия сумела разработать и разместить передовые системы вооружения - самолет Су-35С, зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400 и другие системы. А Китай серьезно модернизировал свои силы, разрабатывая новые истребители и новые системы ПВО вроде грозных J-16 и HQ-9. По версии NI, F-22 Raptor - единственный истребитель, способный противостоять российским и китайским вооружениям. Во время моделируемых полетов в условиях самых сложных угроз F-22 Raptor иногда «сбивают», но происходит это «крайне редко», подчеркивает издание.

У Трампа заподозрили когнитивные нарушения

Во время дебатов с Камалой Харрис ее соперник, кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые за долгое время казался сбитым с толку, забывчивым, непоследовательным и оторванным от реальности, пишет The New York Times. Как отмечает газета, впоследствии такие неудачные выступления Трампа начали происходить все чаще - он блуждает от мысли к мысли и делает нелепые заявления.

В последнее время Трамп отвлекается на странные отступления о гольфе, акулах и о собственном «прекрасном» теле. Он говорит о «великолепном дне ​​в Луизиане», хотя провел весь день в Джорджии. Затем он выражает опасение, что Северная Корея «пытается его убить».

После выхода 81-летнего Джо Байдена из предвыборной гонки Трамп в свои 78 лет стал старейшим кандидатом на пост президента. NYT проанализировала речи Трампа с 2015 года и пришла к выводу, что они стали «мрачнее, жестче, длиннее, злее и все более зацикленными на прошлом». По данным компьютерного анализа, речи Трампа на митингах теперь длятся больше 82 минут по сравнению с 45 минутами в 2016 году. Также он на 69 процентов чаще использует ругательства. Невролог Гарвардской медицинской школы Брэдфорд Дикерсон заявил газете, что изменения в речах Трампа могут говорить как о стандартных признаках старения, так и о специфических когнитивных нарушениях.

«Европа становится неуправляемой?»

На недавних дебатах немецкий избиратель высказал резкую критику в адрес канцлера Олафа Шольца: немецкое правительство не способно управлять страной, а его министры препираются как дети. Вместо того чтобы отбиваться от критики, Шольц признал ее справедливость и спросил избирателя, какое решение он может предложить.

По версии европейского политического корреспондента The Wall Street Journal Бояна Панчевски, Европа становится неуправляемой, а политическая раздробленность парализует крупнейшие экономики континента. Как отметил автор статьи, недавние успехи ультраправой партии «Альтернатива для Германии» на выборах стали еще одним ударом по раздробленному правительству Шольца. Франция оказалась в похожем положении, когда по итогам летних выборов ни одна из партий не смогла добиться большинства в парламенте. Схожие процессы уже давно наблюдаются в Швеции и Нидерландах. В итоге правительствам ЕС с трудом удается договориться даже по основным вопросам. На фоне этого Евросоюзу не удается выполнить свое обещание по поставкам Украине миллиона снарядов, подчеркнул автор статьи.

Выгодно ли России возвращение Трампа

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис недавно заявила, что ее соперник, республиканец Дональд Трамп не способен противостоять главе РФ Владимиру Путину. По ее мнению, Трамп быстро сдался бы ради благосклонности Путина, а президент России «съел бы Трампа на завтрак».

Американской политолог Стивен Пайфер заявил в своей статье для The National Interest, что Харрис права. По мнению эксперта, Путин был бы рад увидеть возвращение Трампа в Белый дом.

В течение многих лет Трамп высказывал «определенно позитивное» мнение о Путине. Кроме того, президент России знает, что Трамп - «не друг Киева». Скептически настроенный относительно дальнейшей поддержки Украины, Трамп уже дважды уклонился от прямого ответа на вопрос, хочет ли он победы Киева. Пайфер отметил, что российский лидер склонил Трампа на свою сторону во время их закрытой встречи в Хельсинки в 2018 году. После этих переговоров Трамп начал «вступаться» за Россию, подчеркивает автор статьи. По его мнению, Трампом легко манипулировать, поэтому Путин хочет «еще немного поиграть с ним».

«Запад ходит по тонкому льду из-за дружбы России и Китая»

Кибер- и космические возможности России и Китая в Арктике теперь угрожают скудной инфраструктуре НАТО в регионе, пишет хорватский портал Geopolitika.news. Кабели связи НАТО не рассчитаны на противостояние гибридной войне, а дефицит радаров, дронов-разведчиков, противолодочных кораблей и спутникового покрытия делают США уязвимыми перед ядерной угрозой, считает автор статьи.

Стратегическое партнерство двух соседей-гигантов - России и Китая - сравнительно недавно распространилось и на Арктику. В первую очередь речь шла об участии Китая в российских арктических энергетических проектах. Насколько важен этот регион для России, лучше всего демонстрирует расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути - 14 тысяч километров по сравнению с 23 тысячами километров через Суэцкий канал. Не говоря уже о военных аспектах и аспектах безопасности вроде бурных событий на Ближнем Востоке и в районе Красного моря. Новый флот российских ледоколов сможет обеспечить проход по Северному морскому пути круглый год. Китай, который все острее сталкивается с торговой войной со стороны США, все больше проявляет интерес к этому маршруту в связи с опасностью закрытия маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе.