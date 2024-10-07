В ХАМАС заявили о ракетном ударе по Тель-Авиву в годовщину конфликта с Израилем

Военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» совершило ракетный удар по Тель-Авиву в годовщину начала конфликта с Израилем. Об этом сообщает агентство Reuters.

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«Бригады "Аль-Кассам" обстреляли город Тель-Авив ракетным залпом», — приводит агентство заявление движения.

На данный момент времени о повреждениях города информации нет. Представители «Бригад Аль-Кассам» добавили, что удар является актом «войны на истощение» с Израилем.