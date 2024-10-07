Бербок высказалась о разрешении ВСУ бить вглубь России немецким оружием

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключила разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России оружием, поставленным ФРГ. Об этом сообщает издание Tagesschau. Lenta.ru

Она не стала вдаваться в подробности того, на какое расстояние Украина сможет наносить удары, поскольку российские военные якобы могут извлечь из этого выгоду. По ее мнению, ВСУ не обязаны отвечать только тогда, когда территорию республики уже атакуют. «Право Украины на самооборону не означает, что ракета должна сначала пересечь границу <…> прежде чем ей будет позволено защищаться. Даже лучшая противовоздушная оборона не всегда может это предотвратить», — сказала Бербок. Газета.Ru

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не планирует передавать Украине немецкие крылатые ракеты Taurus. По его словам, удары по территории России западным дальнобойным оружием связаны с «большой эскалационной опасностью». Российская газета