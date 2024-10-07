Владимира Зеленского ненавидят на Украине и сторонники, и противники военных действий, а суд над ним неизбежен. Об этом говорится в заявлении председателя «Другой Украины» Виктора Медведчука, опубликованном на сайте движения.

По словам политика, Зеленский пришел к власти, пропагандируя мир, но стал в итоге «президентом войны», и теперь любые мирные договоренности означают «конец его политической карьеры».

«Сегодня внутри страны Зеленского ненавидят как сторонники войны, так и ее противники. Первые ненавидят его за то, что он оказался не в состоянии обеспечить победу, перемолол в горниле войны огромное количество нацистов и радикалов, которых очень боялся. Вторые ненавидят его за неспособность обеспечить стране мир, который он обещал при избрании», - констатировал Виктор Медведчук.

Он также выразил уверенность, что Зеленского будут судить, и суд над ним неизбежен и не зависит от того, кто именно в итоге придет к власти на Украине.

«Зеленский это понимает, и спешит спрятаться за спиной Вашингтона от собственного народа (…) Но в этой ситуации Зеленский, который уже провалил серию мирных переговоров и проиграл войну, США совершенно неинтересен», - отмечается в заявлении.

По словам Медведчука, в Киеве все еще надеются на вступление НАТО в конфликт и на то, что ЕС и другие западные страны будут «бесконечно пополнять дыру в бюджете Украины». Однако уже понятно, что ситуация изменилась, и новый генсек НАТО Марк Рютте вместо реальной помощи и оружия привез Зеленскому «лишь вежливую улыбку».

Зеленский впервые высказался о потере Угледара

Напомним, что Киев ранее потребовал от Запада увеличить поставки вооружений и военной техники, а также разрешить нанесение ударов по военным объектам в глубине российской территории. Снять ограничения на удары британскими Storm Shadow и американскими ATACMS Владимир Зеленский просил, в том числе и в ходе личной встречи с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Однако, по данным СМИ, США не разрешили удары дальнобойным оружием.

При этом официально срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным».