Израиль за сутки засек более 190 запусков снарядов из Ливана

Израильские военные засекли в течение дня 7 октября запуск более 190 снарядов с территории Ливана.

Как отмечается в сводке армейской пресс-службы, по состоянию на 23:00 по местному времени 7 октября было зафиксировано "примерно 190 запусков". Большая часть обстрелов пришлась на северные районы Израиля.

Вскоре после этого времени армия зафиксировала ракетный обстрел центральной части страны, из Ливана в этом направлении было выпущено пять ракет.

Новый виток эскалации напряженности в регионе последовал за началом израильской военной операции "Стрелы севера", в ходе которой с 23 сентября ВВС Израиля наносят массированные удары по Ливану. Заявленной целью этих авиаударов являются объекты инфраструктуры и руководители шиитской организации "Хезболлах". Вслед за этим усилилась интенсивность ракетных обстрелов северных районов Израиля с ливанской территории, участились случаи обстрелов и центральной части страны, включая Тель-Авив, а 1 октября страна подверглась массированной ракетной атаке со стороны Ирана.