Суд рассмотрит дело о злоупотреблениях фон дер Ляйен при закупке вакцин

Суд Евросоюза 15 ноября рассмотрит дело о возможных нарушениях, допущенных главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен при заключении контрактов на закупку вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

В суд подало издание The New York Times. Как считает американская газета, в 2021 году фон дер Ляйен заключила контракт на закупку вакцины, испытания которой еще не были завершены, по sms-переписке с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла. На такой шаг она пошла без предварительного согласования со странами союза. Речь идет о закупке 1,8 млрд доз вакцины Pfizer на общую сумму в 35 млрд евро. Тогда ЕК фактически подтвердила обсуждение контрактов, но отказалась публиковать содержание sms-сообщений, поскольку переписка якобы была удалена «по ошибке».

FT утверждает, что суд попросит представителей ЕК рассказать, существовала ли когда-либо эта переписка и по какой причине она не была сохранена. Кроме того, их опросят, могли ли переписку уничтожить и на каких основаниях. Дело о возможном злоупотреблении со стороны ЕК под руководством фон дер Ляйен будет рассматривать палата из 15 судей: обычно им поручают дела высокой общественной значимости.

Напомним, что ранее суд ЕС постановил, что ЕК не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19. Кроме того, она частично нарушила нормы ЕС, сняв с производителей юридическую ответственность за побочные действия. Речь идет о контрактах на более чем 3 млрд доз вакцин на сумму примерно в 2,7 млрд евро: их заключили в 2020 и 2021 годах.