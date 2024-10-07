Посол Ирана: Тегеран не позволит Израилю навязать новый виток насилия

Тегеран не позволит Израилю навязать Ближневосточному региону очередной виток кризиса, заявил ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Исламская Республика Иран не позволит Израилю навязать региону новый виток насилия и кризиса", - сказал дипломат. "Израильский режим живем в мире иллюзий, - продолжил он. - Этот режим нарушает все гуманитарные и международные нормы. Нужно положить конец такому поведению".

По словам посла, в этом контексте поведение западных стран "вызывает удивление". "Эти страны с легкостью хранят молчание в отношении геноцида в секторе Газа, они не реагируют на нападения и убийства в Ливане и Сирии, они игнорируют нападения на дипломатические центры и убийства, совершаемые режимом, но единогласно осуждают законную защиту Ирана", - пояснил он.