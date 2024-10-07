Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что конфликт на Украине закончился бы через 15 дней без поддержки Западом Киева. ТАСС

Он отметил, что многие хотят завершения этого конфликта, но, по словам Борреля, важно то, как он закончится. «Если мы прекратим поддерживать Украину, через пятнадцать дней война закончится, и (президент России Владимир. — RT) Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?», — подчеркнул глава дипломатии ЕС. RT на русском

6 октября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что ВС РФ успешно продвигаются на Украине, а большинство американцев и европейцев даже не имеют представления о масштабах конфликта. По его словам, Россия на линии боевого соприкосновения продвигается вперед, беря под контроль «деревню за деревней» и «город за городом». Газета.Ru