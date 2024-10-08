Французский парламент завершил обсуждение импичмента Макрону

Лидеры фракций в парламенте Франции завершили обсуждение импичмента президенту Пятой республики Эммануэлю Макрону.

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Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на AFP.

«Предложенная "Непокоренной Францией" процедура импичмента Эммануэлю Макрону была отклонена во вторник, 8 октября, на заседании лидеров [фракций] в Национальном собрании (в нижней палате французского парламента — прим. "Ленты.ру")», — передает корреспондент агентства.

Как уточняет газета Le Monde, отставку Макрона отклонила правящая коалиция «Вместе за республику», а также партии «Горизонты» и «Демократическое движение», воздержалась от голосования и лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.