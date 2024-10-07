Президента Грузии назвали «рецидивисткой»

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал рецидивисткой президента республики Саломе Зурабишвили, передает РИА Новости.

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«Она превратилась в рецидивистку по нарушениям конституции. Первое нарушение, это безусловно ее зарубежные визиты. Второе — это то, что она вновь не назначает послов», — рассказал Папуашвили.

Ранее спикер заявил, что правящая партия Грузии «Грузинская мечта» возобновит процедуру импичмента президенту. Как добавил Папуашвили, такое решение связано с продолжающимися зарубежными поездками Зурабишвили, которые она совершает без согласия главы правительства.