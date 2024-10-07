Боррель назвал условие окончания конфликта на Украине через 15 дней

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что конфликт на Украине закончился бы через 15 дней без поддержки Западом Киева.

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"Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, - отметил он в интервью испанской газете 20 Minutos. - Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и [президент России Владимир] Путин достигнет своих целей". "Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?", - добавил Боррель.

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Российский лидер Владимир Путин ранее подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта.