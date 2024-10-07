В Грузии вновь решили объявить импичмент президенту

Партия «Грузинская мечта», которая в настоящее время является правящей в республике, собирается снова попытаться объявить импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили. Газета.Ru

«Наша конституция - тот основополагающий акт, в котором воля грузинского народа находит особое отражение. Поэтому ее намеренное, открытое и наглое нарушение не может остаться без реагирования. Исходя из этого, парламентское большинство приняло решение повторно возбудить процедуру импичмента [президенту] и подготовить новое конституционное представление, которое будет передано Конституционному суду до парламентских выборов», - заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге. ТАСС

Ранее Папуашвили призвал президента страны Саломе Зурабишвили уйти в отставку. RT на русском