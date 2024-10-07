В Китае ограничили поездки за границу для учителей

Китайские власти потребовали, чтобы школьные учителя и некоторые другие работники государственного сектора сдали свои загранпаспорта. Об этом сообщает Financial Times.

Беседы FT с более чем дюжиной китайских работников государственного сектора, а также уведомления из бюро образования в шести городах показали, что ограничения на международные поездки китайцев значительно расширились с 2023 года. Теперь они распространяются на рядовых сотрудников школ, университетов, местных органов власти и государственных групп.

Кампания по сбору паспортов, проводимая в рамках так называемого «управления личными поездками за границу», позволяет китайским чиновникам контролировать и отслеживать, кто может выезжать за границу, как часто и куда именно.

В бюро образования района Оухай округа Вэньчжоу объявили, что для большинства учителей путешествия за рубеж будут ограничены одной поездкой длительностью до 20 дней в год. Педагоги, выезжающие в другие страны, не должны иметь контактов с запрещенными религиозными движениями и другими «враждебными иностранными силами».

До этого от китайских госслужащих и сотрудников госкомпаний требовали сдавать паспорта в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. После отмены коронавирусных ограничений в 2023 году появились сообщения, что Китай ужесточает условия поездок учителей за границу.