В Финляндии родители русскоязычных школьников обратились в полицию

Родителей школьников, обучающихся в Финско-русской Школе Восточной Финляндии (ШВФ), обратились в полицию. Причина - публикация газетой Iltalehti сообщения о якобы угрозе национальной безопасности, исходящей из школы.

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Об этом рассказала yle директор школы Катри Анттила, заявившая при этом, что "родители обратились как в полицию, так и в Совет публичного слова, чтобы инициировать расследование по поводу вмешательства в частную жизнь" (цитата по ТАСС).

Скандал начался 4 сентября после публикации со ссылкой на источники газетой Iltalehti информации о том, что школу хотят закрыть из-за якобы исходящей от нее угрозы национальной безопасности. Одной из угроз издание назвало "повышенное внимание российских государственных СМИ" к этому учебному заведению.

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Полиция безопасности Финляндии опровергла эти заявления издания, а посольство РФ в Финляндии заявило, что расценивает их как русофобию.