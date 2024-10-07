Во Франции возмутились планами НАТО против России

В Североатлантическом альянсе захотели втянуть Францию в войну с Россией, поэтому Париж должен немедленно принять решение о выходе из НАТО. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в своих социальных сетях, пишет РИА Новости.

Филиппо обратил внимание на публикацию немецкой газеты Die Welt. Согласно ей, новые планы НАТО против России потребуют создания дополнительных 49 бригад. По мнению политика, это приоритет нового генсека Североатлантического альянса Марка Рютте — он назвал его разжигателем войны.

«Они хотят втянуть нас в постоянную войну: давайте покинем НАТО ради мира!» — отметил политик.

Напомним, что Рютте стал генсеком НАТО с 1 октября, сменив на этой должности Йенса Столтенберга. Кандидатуру нидерландского политика на этот пост 20 июня поддержали все 32 страны, входящие в альянс.

На прошлой неделе Die Welt со ссылкой на так называемые минимальные требования к возможностям (Minimum Capability Requirements) заявил, что НАТО хочет сформировать дополнительные 49 бригад при уже 82 имеющихся. Также планируется увеличить число боевых корпусов, с 6 до 15, а количество штаб-квартир дивизий — с 24 до 38. Кроме того, альянс