Экс-советник Пентагона отреагировал на слова Зеленского о переговорах

Полковник армии США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор раскритиковал Владимира Зеленского из-за его заявлений о переговорах и «торговле территориями». Об этом Макгрегор написал в соцсети X.

Ранее Зеленский опубликовал обращение, в котором заявил, что безопасность Украины возможна только на основе международного права и «без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями». Зеленский сослался на свой новый план, ранее представленный западным союзникам Украины, и подчеркнул, что всего его пункты выполнимы.

Сообщалось, что план Зеленского включает продолжение атак ВСУ под Курском, гарантии безопасности со стороны Запада, поставки «специфического» оружия и международную финансовую помощь Украине. СМИ писали, что во время визита Зеленского на Генассамблею ООН США не высказали четкой позиции по поводу этого плана и не разрешили удары дальнобойным оружием по России.

Путин сделал заявление о переговорах с Украиной

Перед тем, как Зеленский сделал заявление о «торговле территориями», Financial Times рассказала со ссылкой на осведомленные источники, что все больше западных дипломатов и украинских чиновников соглашаются с тем, что украинский кризис закончится компромиссом. В его рамках Москва будет контролировать новые территории, а Киев получит членство в НАТО и гарантии безопасности от альянса, заявили собеседники FT.