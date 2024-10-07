Пока вы спали: взятие армией Израиля Дженина и продвижение ВС РФ возле Угледара

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

СМИ: Израильские военные взяли штурмом Дженин

Израильская армия при поддержке военной техники взяла штурмом город Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС со ссылкой на WAFA.

Это произошло на рассвете 7 октября. Военные в сопровождении военной техники и бульдозеров штурмовали восточную часть города в направлении кварталов Халима Аль-Саадия и Баядер.

Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов

Больше всего нелегальных мигрантов в Европе проживают на территории Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Согласно исследованию экспертов Оксфордского университета, в Соединенном Королевстве находятся до 745 тыс. нелегалов, что почти в два с половиной раза превышает показатели Франции. Второе место занимает Германия, где живут до 700 тыс. нелегальных переселенцев с других стран.

С начала года в Великобританию на надувных лодках через пролив Ла-Манш прибыли 26,6 тыс. нелегалов, что на 5% больше за аналогичный период 2023 года.

Путин встретит день рождения на рабочем посту

Российский президент Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения, сообщает ТАСС.

Ему исполняется 72 года. Как и в предыдущие годы, график главы государства остается рабочим.

Как правило, с самого утра Путину начинают поступать поздравления от зарубежных лидеров. В первой половине дня запланирована серия закрытых рабочих встреч.

Вечером глава государства увидится с главами государств СНГ, которые собираются в Москве в преддверии саммита, запланированного на 8 октября.

Израиль сообщил об ударе по командным центрам ХАМАС в больнице Газы

Израильские ВВС ударили по командным центрам радикального палестинского движения ХАМАС на территории больницы Шухада аль-Акса в районе города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщает ТАСС.

Террористы действовали в командно-контрольных центрах.

Эти командно-контрольные центры использовались ХАМАС для планирования и осуществления террористических атак против армии Израиля.

Минобороны сообщило о продвижении северо-западнее Угледара

Российские военные продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого, сообщает РИА Новости.

Они приближаются к Богоявленке в ДНР.

Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Разгром украинских военных в городе был обеспечен внезапностью действий российской армии. Соединения группировки штурмовали Угледар сразу с нескольких направлений.