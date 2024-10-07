Пока вы спали: взятие армией Израиля Дженина и продвижение ВС РФ возле Угледара
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СМИ: Израильские военные взяли штурмом Дженин
Израильская армия при поддержке военной техники взяла штурмом город Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС со ссылкой на WAFA.
Это произошло на рассвете 7 октября. Военные в сопровождении военной техники и бульдозеров штурмовали восточную часть города в направлении кварталов Халима Аль-Саадия и Баядер.
Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов
Больше всего нелегальных мигрантов в Европе проживают на территории Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.
Согласно исследованию экспертов Оксфордского университета, в Соединенном Королевстве находятся до 745 тыс. нелегалов, что почти в два с половиной раза превышает показатели Франции. Второе место занимает Германия, где живут до 700 тыс. нелегальных переселенцев с других стран.
С начала года в Великобританию на надувных лодках через пролив Ла-Манш прибыли 26,6 тыс. нелегалов, что на 5% больше за аналогичный период 2023 года.
Путин встретит день рождения на рабочем посту
Российский президент Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения, сообщает ТАСС.
Ему исполняется 72 года. Как и в предыдущие годы, график главы государства остается рабочим.
Как правило, с самого утра Путину начинают поступать поздравления от зарубежных лидеров. В первой половине дня запланирована серия закрытых рабочих встреч.
Вечером глава государства увидится с главами государств СНГ, которые собираются в Москве в преддверии саммита, запланированного на 8 октября.
Израиль сообщил об ударе по командным центрам ХАМАС в больнице Газы
Израильские ВВС ударили по командным центрам радикального палестинского движения ХАМАС на территории больницы Шухада аль-Акса в районе города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщает ТАСС.
Террористы действовали в командно-контрольных центрах.
Эти командно-контрольные центры использовались ХАМАС для планирования и осуществления террористических атак против армии Израиля.
Минобороны сообщило о продвижении северо-западнее Угледара
Российские военные продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого, сообщает РИА Новости.
Они приближаются к Богоявленке в ДНР.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Разгром украинских военных в городе был обеспечен внезапностью действий российской армии. Соединения группировки штурмовали Угледар сразу с нескольких направлений.