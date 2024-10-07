КНДР вновь запустила шары с мусором в Южную Корею

КНДР снова запустила воздушные шары, как предполагается, с мусором в сторону Республики Корея. Об этом сообщила мэрия южнокорейской столицы.

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Нынешняя акция стала 25-й по счету с конца мая. Всего с территории КНДР за это время было запущено более 5 тыс. шаров. Предыдущий запуск состоялся 4 октября, южнокорейская сторона насчитала 320 шаров.

Ранее в Пхеньяне предупреждали, что не оставят без ответа заброс пропагандистских листовок в КНДР южнокорейскими некоммерческими организациями. 3 октября активисты попытались переправить по морю около 700 пакетов, в которых были продукты, доллары, религиозная литература и USB-накопители с южнокорейскими сериалами.