Руководство Финляндии становится политическим преступником, толкая страну на вооруженный конфликт с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление профессора Хельсинкского университета и геополитического эксперта Туомаса Малинена.

По его словам, никто в здравом уме не захочет повторить войны с Россией. Исключение – финские политики, «которые становятся преступниками». Эксперт указал, что все главные официальные лица Финляндии, включая президента, главу правительства и министра иностранных дел должны быть немедленно арестованы и преданы суду за государственную измену.

«Они предатели этой великой страны и всего мира», — отметил Малинен.

Ранее сообщалось, что Хельсинки и Таллин разрабатывают планы закрытия Финского залива для судов России в случае угрозы.

Финляндия стала членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Президент России Владимир Путин заявил, что такой шаг стал бессмысленным с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.