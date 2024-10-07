Вучич заявил об ухудшении дел Запада на Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке

Разрастание конфликта на Ближнем Востоке отрицательно сказывается на положении Запада в конфликте вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление лидера Сербии Александра Вучича.

По его словам, финансовые вложения в Ближний Восток будут в 10 раз больше, чтобы сохранить и защитить Израиль, что облегчит Москве возможное продвижение.

«Знаете, там трудно разговаривать с серьезными людьми, потому что все превратилось в настроения болельщиков. Все сводится к «один должен победить, нет, другой должен победить». Я больше не могу слушать эту глупость», — сказал глава государства.

Президент указал, что Украине будет трудно иметь электричество зимой. По этой причине излишки электроэнергии из Румынии, Молдавии, Прибалтики, Польши пойдут на Украину, «что означает, что у нас будет значительно более высокая цена на электроэнергию». Вучич также отметил, что верит в завершение украинского конфликта в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах.

«Война на Украине больше никому в мире невыгодна, абсолютно никому», — подчеркнул сербский лидер.

Ранее он заявлял, что Москва владеет инициативой в конфликте, а Западу становится все сложнее финансировать Киев.