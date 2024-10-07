Премьер Словакии рассказал Шмыгалю о перспективах членства Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявил, о негативном отношении к Киеву в НАТО, однако пообещал поддержать стремление республики в Евросоюз. Его слова приводит «Европейская правда».

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Фицо подчеркнул, что Словакия на 100% поддерживает вступление Украины в ЕС, однако членство в НАТО относится «холодно».

«Откровенно говорю, мы холодно относимся к вопросу членства Украины в НАТО, но в отношении ЕС на 100% вас поддерживаем. Ваше членство будет важным и ценным для нас», – сказал он.

По словам премьера, есть страны Евросоюза, которые будут тормозить членство Украины в политическом объединении. Словакия не будет одной из этих стран, заверил Фицо.

Накануне Роберт Фицо заявил, что украинский конфликт все еще не завершился, так как западные страны продолжают помогать Киеву. Он обратил внимание, что сейчас на Украине друг с другом сражаются представители славянского народа. При этом европейские государства «значительно поддерживают» такое положение вещей, чего глава словацкого правительства понять не в силах. Он выразил уверенность, что добиться прекращения огня военным путем невозможно.