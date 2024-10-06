СМИ допустили когнитивное нарушение у Трампа

Последние публичные выступления кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа становятся все более долгими и бессвязными, это может быть признаком когнитивного угасания. Об этом написало издание New York Times, ссылаясь на результаты компьютерного анализа речей политика.

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— Обзор митингов, интервью, заявлений и постов Трампа в соцсетях выявил признаки изменений с тех пор, как он впервые вышел на политическую сцену в 2015 году. Политик всегда был непоследовательным и часто далек от правды, но с течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее, менее целенаправленными, более похабными и все больше зацикленными на прошлом, — сказано в статье.

Миллиардер из США Илон Маск выразил мнение, что Америка может столкнуться с серьезными последствиями, если на президентских выборах в ноябре победит кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Так он прокомментировал статью, где говорилось, что победа демократов приведет к трансформации Штатов в «однопартийное социалистическое государство».

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Маск открыто выступает в поддержку Дональда Трампа. Предприниматель заявил, что в случае его поражения и избрания демократа Камалы Харрис в стране будет серьезный наплыв мигрантов.

Врачи, наблюдавшие за обращением действующего президента США Джо Байдена к нации, обратили внимание на тревожные сигналы в его мимике.