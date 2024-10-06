Маск предрек судьбу США в случае победы Харрис

Илон Маск считает, что Соединенным Штатам придет конец, если на президентских выборах в ноябре победу одержит кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис.

"Это был бы конец Америки", - написал он в X (ранее Twitter).

Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию, в которой утверждалось, что в случае победы демократов США превратятся в "однопартийное социалистическое государство".

Маск начал открыто поддерживать баллотирующегося в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в предвыборной борьбе после июльского покушения на республиканца. Позднее Трамп дал Маску интервью на площадке X, которое, по заявлению предпринимателя, собрало более 1 млрд просмотров.

Маск назвал возможную победу Камалы Харрис на выборах наказанием

5 октября миллиардер присоединился к митингу Трампа в Батлере и заявил, что победа республиканца необходима, чтобы сохранить в США конституцию и демократию.