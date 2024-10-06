Алжир рассказал о планах по вступлению в БРИКС

Алжир в настоящее время не рассматривает вступление в ряды межгосударственного объединения БРИКС. Об этом заявил президент североафриканской республики Абдельмаджид Теббун.

"В данный момент мы не рассматриваем вступление в эту организацию (БРИКС - прим. ТАСС). Наш интерес заключается во вступлении в Банк БРИКС, который не менее важен, чем Всемирный банк", - цитирует главу государства алжирское радио.

В конце августа 2024 года президент Нового банка развития (НБР) Дилма Руссефф сообщила в Кейптауне, что рассматривается вопрос принятия в НБР некоторых стран. Она назвала Алжир в качестве страны, членство которой нашло поддержку со стороны банка.

Новый банк развития БРИКС учрежден странами объединения на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

Алжир не входит в БРИКС, но подавал заявку на вступление в объединение в ноябре 2022 года.