Орбан оценил влияние правых партий в Европе

Правые силы должны прийти к власти в Европе, включая Францию и Польшу. Свою надежду на это выразил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, сейчас ведётся работа по укреплению правоконсервативной фракции Европарламента «Патриоты за Европу» и объединению правых сил.

«Под конец борьбы (правый. — RT) поворот совершит Париж, мы вернём Варшаву и станем величайшей политической силой в Европе», — отметил Орбан на своей странице в социальной сети X.

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