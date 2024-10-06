Президент Украины Владимир Зеленский может сбежать на Запад после поражения, считает британский аналитик Александр Меркурис. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Duran.

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По его словам, Зеленский думает не о плане выхода для Украины, а о плане побега для себя. На Западе он «создаст правительство в изгнании», считает аналитик.

Меркурис утверждает, что для Зеленского это более привлекательный вариант, чем мирные переговоры. Таким образом Зеленский сможет сохранить финансирование от союзников, пояснил аналитик.

Накануне Меркурис заявил, что Зеленский предал военнослужащих Вооруженных сил Украины, поздно отдав приказ покинуть город Угледар в Донецкой народной республике.

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2 октября издание «Страна.ua» сообщало, что украинские войска получили приказ выйти из Угледара. Британское издание The Independent писало, что ВСУ отступили из города, чтобы сохранить личный состав и технику. В материале отмечалось, что взятие Угледара войсками РФ является частью плана Москвы по установлению контроля над Покровском, стратегическим логистическим узлом, расположенным в 30 километрах к северу.