МИД КНДР: НАТО все активнее вовлекается в конфронтацию с Пхеньяном

НАТО пытается все активнее участвовать в конфронтации США с КНДР. Об этом заявил официальный представитель МИД народной республики, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Поводом для комментария стало заявление НАТО, в котором критиковалось развитие "отношений сотрудничества между суверенными государствами, включая КНДР". По его словам, в НАТО "несли крайне нездоровый вздор, что они осуждают все страны, провоцирующие и продлевающие" конфликт на Украине.

"Это заявление, опубликованное наряду с визитом нового генсека НАТО на Украину, ясно показывает, что НАТО, не довольствуясь активным участием во враждебной политике своего главаря по отношению к КНДР, пытается встать в первую траншею фронта конфронтации с нашей республикой", - заявил официальный представитель. Он назвал НАТО "военным монстром, который должен был исчезнуть с окончанием холодной войны", и заявил, что альянс спровоцировал ситуацию на Украине, чтобы обосновать свое существование, а сейчас "протягивает черные щупальца к Корейскому полуострову" и Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР).

"Провокационные действия НАТО, которые становятся все более явными на Корейском полуострове и в АТР, дают еще одну причину для ее исчезновения, а не для продолжения существования этого дурного призрака войны", - указали в Пхеньяне. Вся ответственность за последствия будет лежать на НАТО, если организация "продолжит цепляться за враждебную" по отношению к КНДР политику, предупредил дипломат.

По его словам, в МИД КНДР сожалеют, что НАТО "извратила суть ситуации на Украине и оскорбила правомерное укрепление сотрудничества между суверенными государствами". " НАТО выделяет астрономические военные ассигнования на поставку летальных вооружений Украине и откровенно подстрекает к атаке на территорию России", - напомнил представитель МИД КНДР. По его словам, США продвигают "разбойническую логику", что их деяния способствуют "предотвращению войны", а развитие отношений между двумя суверенными государствами якобы продлевает конфликт.