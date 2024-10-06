Раскрыто содержание телефонного разговора Макрона и Нетаньяху

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху указал на необходимость прекращения огня в Ливане и секторе Газа. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"Президент республики сказал израильскому премьер-министру, что время для прекращения огня пришло", - приводит канал выдержку из текста.

В администрации французского президента подчеркнули, что "во время долгого разговора Макрон и Нетаньяху откровенно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке с учетом дружественного характера отношений Франции и Израиля".

"Лидеры двух стран признают существование различий во взглядах, но в то же время заявляют о желании быть понятыми друг другом", - указали в Елисейском дворце.

Как уточнило AFP, Макрон "подтвердил приверженность безопасности Израиля", тогда как Нетаньяху заявил, что еврейское государство "ждет от Франции поддержки, а не ограничений".

Разговор Нетаньяху и Макрона состоялся на следующий день после того, как израильский премьер назвал позорными высказывания французского президента в поддержку прекращения поставок вооружения Израилю ради урегулирования ситуации в секторе Газа. Елисейский дворец в ответ заявил, что "чрезмерные слова" Нетаньяху не соответствуют духу дружбы между двумя странами.

Стало известно о подготовке разговора Нетаньяху с Путиным

Макрон в субботу в эфире радио France Inter выразил мнение, что прекращение поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе является приоритетом на пути к политическому урегулированию конфликта. Президент Франции, упомянув операцию Израиля в Ливане, также заявил, что считает недопустимым "принесение в жертву" ливанского народа. Он подчеркнул, что Ливан не должен стать новой Газой, и призвал прекратить военные действия.