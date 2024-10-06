Нетаньяху прокомментировал возможный запрет на поставки оружия Израилю

Эмбарго на поставки оружия Израилю только усилит «ось зла» во главе с Ираном, заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Премьер-министр подчеркнул, что действия Израиля против «Хезболлы» создают возможность изменить реальность в Ливане во благо стабильности, безопасности и мира во всём регионе», — сообщили в пресс-службе Нетаньяху.

Макрон и Нетаньяху договорились продолжить диалог во время возможного визита главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро в Израиль.

Ранее Макрон призвал другие страны остановить поставки Израилю оружия, которое применяется ЦАХАЛ для военной операции в секторе Газа.

Нетаньяху назвал подобный призыв позором.