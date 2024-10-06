Названы последствия возможной победы Санду на выборах

Возможная победа действующего главы Молдавии Майи Санду на президентских выборах 20 октября приведет к внутриполитическому кризису и нестабильности в республике, предположил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Об этом пишет РИА «Новости».

Ученый отметил, что уже сейчас, за две недели до выборов, ощущается: власти намерены «наплевать» на все демократические условности и сохранить за Санду президентский пост.

«Если это произойдет, от легитимности этой власти не останется и следа. Это не убережет Молдавию от внутриполитического кризиса, а только будет провоцировать рост нестабильности в регионе», — пояснил Шорников.

Команде Санду, заметил эксперт, не удалось создать благоприятную атмосферу для победы несмотря на то, что была проведена жесткая зачистка медийного пространства республики от российских и промолдавских ресурсов.

По его данным, в стране мало кто верит в победу действующего президента в первом туре. Соответственно, добавил он, политтехнологи Санду уже заняты моделированием сценариев второго тура.

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Шорников заметил, что в первом туре появятся свидетельства массовых фальсификаций со стороны команды Санду. Ее помощникам, уточнил он, придется приложить значительные усилия, чтобы добиться победы.

Напомним, что на выборах в Молдавии зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый.