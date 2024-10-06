Харрис не стала говорить, считает ли она Нетаньяху близким союзником США

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис не стала однозначно отвечать на вопрос о том, считает ли она близким союзником премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В интервью телеканалу CBS, фрагмент которого был опубликован в воскресенье, Харрис спросили, является ли, по ее мнению, Нетаньяху "по-настоящему близким союзником" Вашингтона.

"Думаю, при всем уважении, лучше спросить, есть ли важный союз между американским и израильским народами. И ответ на этот вопрос: да", - отметила вице-президент США.

У Харрис также поинтересовались, обладает ли вашингтонская администрация влиянием на Нетаньяху, учитывая активную военную поддержку США еврейскому государству.

"Помощь, которую мы предоставили Израилю, позволила ему защититься от 200 баллистических ракет <...>, - ответила она. - А когда мы думаем об угрозе, которую представляют ХАМАС, "Хезболлах", Иран, то, думаю, для нас несомненно важно позволить Израилю защититься от таких нападений".

Харрис добавила, что Соединенные Штаты в дипломатических контактах с Израилем отмечают "необходимость оказания гуманитарной помощи, необходимость прекращения войны, необходимость заключения сделки, позволяющей освободить заложников и обеспечить прекращение огня". "И мы не остановимся в том, что касается оказания давления на Израиль и в регионе, в том числе на руководителей арабских стран", - пообещала вице-президент США.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве движений ХАМАС, "Хезболлах" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили назначенные цели, Израиль же утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена.

Израильский Генштаб пообещал "выбрать время" и удивить ответом на атаку, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на иврите предупредил, что удары по Израилю будут еще более масштабными.